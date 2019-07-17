نقابة المعلمين تبحث قانون زيادة المرتبات مع ديوان المحاسبة

البيضاء-العنوان

بحثت نقابة معلمي ليبيا مع ديوان المحاسبة الليبي في البيضاء تنفيذ القانون المتعلق بزيادة رواتب المعلمين والعاملين في قطاع التعليم الصادر عن مجلس النواب.

وعقد يوم الثلاثاء بمقر الديوان في البيضاء اجتماع بين رئيس الديوان الدكتور عمر عبدربه والنقيب العام لمعلمي ليبيا الأستاذ عبدالنبي النف والمحامي المكلف رسميًا بقضية قانون المعلمين الصادر من مجلس النواب لسنة 2018 والمستشارين لديوان المحاسبة والدكتور عقوب البرعصي وزير التعليم سابقا وبحضور نقباء معلمي بلديات بنغازي والبيضاء والقيقب وجردس والساحل والمرج.

وقالت الناطق الرسمي باسم النقابة العامة لمعلمي ليبيا نجاح العسبلي إنه خلال الاجتماع تم انجاز خطوات عظيمة تصب في صالح المعلم والتعليم بصفة عامة.

وأكدت أن رئيس ديوان المحاسبة أكد أنه سيكون وراء تنفيذ القانون المتعلق بزيادة رواتب المعلمين والعاملين في قطاع التعليم.

وأضافت، أن ديوان المحاسبة وعد بأنه سيبذل ما في بوسعه من أجل سير العملية التعليمية بالوجه الأكمل وبأن ديوان المحاسبة يقف مع حقوق المعلمين.

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