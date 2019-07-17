ملخص الطّقس في ليبيا ليوم الاربعاء

17 يوليو 2019 (وال) – تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء اعتدال في درجات الحرارة وارتفاع في الرطوبة النسبية على مناطق الشمال وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس الى قليل السحب والرياح شمالية غربية نشطة الى معتدلة السرعة الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30 -35) درجة مئوية

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

طقس مشمس الى قليل السحب والرياح شمالية غربية نشطة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح ما بين (26 – 30) درجة مئوية اما على الدواخل (40) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38 – 45) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (42 – 45) درجة مئوية. (وال – بنغازي) ر ع / رس

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