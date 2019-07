المستشار السابق لترامب: لا يمكن أن تتعامل أمريكا مع الوفاق التي باتت الغطاء السياسي للميليشيات

المتوسط:

أكد وليد فارس رئيس المجموعة الأطلسية النيابية، والمستشار السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عدم تطبيق الاتفاق السياسي الموقع بين الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية قبل نحو أربع ساعات لم يُنفّذ نهائيا.

وقال فارس، في لقاء إعلامي، الثلاثاء، “من الواضح أن ليبيا تتجه لعقد اتفاق جديد برعاية دولة قوية ومباشرة، بعيدا عن “الاتفاق المشوه” الذي سمح بتقارب الرئيس الأميركي السابق مع تنظيم الإخوان المسلمين بولادته على هذا الشكل الذي لم يأخذ طريقه للتطبيق بسبب سطوة سلاح المليشيات.”

وأضاف فارس، أن ” العالم وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يكون مقبولا في أجندتهم خلال المرحلة المقبلة أي وجود للتنظيمات والقوى المتطرفة سياسيا للتأثير على الأوضاع والحل السياسي في ليبيا، وأن اتصال ترامب الهاتفي مع خليفة حفتر القائد العام للجيش هو خطوة أميركية أولية لإبعاد التطرف في ليبيا، وضرب المليشيات المسلحة التي أيّد ترامب تحرك الجيش ضدها.

وتابع فارس: ” جماعة الإخوان المسلمين والمنصات الإقليمية الداعمة لها لديها وسائل ضغط كبيرة داخل الولايات المتحدة الأميركية من خلال شراء خدمات شركات العلاقات العامة، وهي شركات تعمل لمن يدفع لها، بالاضافة للمؤسسات الإخوانية حول العالم والتي لديها تدريب وتمويل وخبرة لخوض حروب إعلامية مضادة، لكن فارس يقول إن هذا وضع مؤقت لأن سطوة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي سيكون لها كلمة أقوى ضد قوى الضغط هذه، خصوصا أن تفاعل الليبيين عبر منصات مواقع التواصل قد سمح بتدفق الحقيقة كاملة، موثقة في صور ومقاطع فيديو”، معتبرا أن تحول الرأي العام الأميركي بعيدا عن سطوة شركات العلاقات العامة بات مسألة وقت.

ولفت فارس، ” إلى مسألة مهمة في أزمة ليبيا وهي أن الرأي العام الأميركي لا يتابع التفاصيل المتعلقة بملفات الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط، بسبب انشغاله اليومي بالقضايا الداخلية التي تمس حياته وجيبه، لكن هذا الرأي العام سريع التحول إذا ما تدفقت الحقائق عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي من موقع الحدث في ليبيا، والتي ستكشف ما يفعله الإسلام السياسي، وكذلك التنظيمات الإرهابية في ليبيا، مؤكدا أن الثابت لدى كثيرين اليوم حول العالم أن الليبيين لم يعودوا يقبلوا بوجود إرهابيين في وطنهم، ولا يجدون أي مستقبل للمليشيات المسلحة عندما يبدؤون ببناء دولتهم”.

وزاد فارس، ” أن موقفا أميركيا بات قيد التشكيل الآن داخل إدارة الرئيس ترامب إزاء الأزمة في ليبيا، لكن إعلان هذا الموقف قد يأخذ وقتا لكنه لن يتأخر كثيرا”، معتبرا أن دعم ترامب لعملية الجيش في العاصمة، واتصاله بحفتر هو أولى الإشارات القوية لهذا الموقف الأميركي الآخذ بالتشكّل، معتبرا أن إدارة ترامب لا يمكن أن تقبل بالعمل مع حكومة الوفاق التي باتت الغطاء السياسي لمليشيات مسلحة خارجة عن القانون، شارحًا بأن الهدف العالمي الأهم وفق قوى سياسية دولية كبيرة هو تجريد المليشيات في ليبيا من سلاحها، قبل التدخل لتوجيه مسار سياسي قابل للتطبيق ويقبل به الليبيون لبناء دولتهم، مؤكدا أن جهات أميركية ترصد ما يقوله الشباب الليبي على الإنترنت، وأنه يجري الاهتمام بهذه الآراء في المراكز البحثية السياسية الأميركية.

