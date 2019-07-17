أوغلو لـ أردوغان: يجب أن تتخلى عن إرسال السلاح إلى ليبيا والإيقاع بين الأشقاء

ليبيا – قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو إن بلاده ستدافع عن حقوقها شرق البحر المتوسط حتى النهاية.

أوغلو أشار في كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لحزبه في البرلمان التركي أمس الثلاثاء وفقاً لوكالة “الأناضول” إلى ضرورة تغيير السياسية الخارجية لتركيا 180 درجة.

وتابع مضيفاً :”إذا كنا نقول لتكسب تركيا في سياستها الخارجية فعلى الرئيس رجب طيب أردوغان أن يقوم بخطوات منها التخلي أولا عن الإخوان المسلمين و يجب أن يتخلى عن إرسال السلاح إلى ليبيا،ماذا تريدون من ليبيا؟ ولماذا ترسلون السلاح إليها؟ فبدلاً من لعب دور الوسيط من أجل السلام لماذا تسعون للإيقاع بين الأشقاء”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية