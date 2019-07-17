اختطاف مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بطرابلس بعد محاولة اغتياله

طرابلس-العنوان

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بطرابلس تعرض، مدير عام المركز، الدكتور محمد عمر حسن، لعملية اغتيال بعد أن تم إطلاق النار عليه ونقله إلى مكان مجهول.

وأعرب المركز عن صدمته لتعرض المدير عام لمحاولة الاغتيال وخطفه لمكان مجهول، مطالبًا حكومة الوفاق ووزارة داخليتها بتحمل المسؤولية تجاه هذا العمل غير المسؤول.

كما طالب المركز، الهيئات والمنظمات الحقوقية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتدخل الفوري لإطلاق سراحه ومحاسبة الفاعلين على هذا العمل.

وقال: “إن الكل يشهد بكفاءة ومهنية المدير العام منذ توليه مهامه المكلف بها والدور الكبير الذي يقوم به من أجل صحة وحماية المستهلك لما يخدم الصالح العام”.

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