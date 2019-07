المتوسط:

بحث وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، الثلاثاء، في واشنطن، مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، القضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة في ليبيا.

وأوضحت الخارجية التونسية، أن الوزيرين أكدا على أهمية العمل على عودة الاستقرار في ليبيا، والحاجة إلى دعم أكبر لجهود المبعوث الأممي، غسان سلامة، حتى يتسنى إيجاد حل سياسي شامل وتوافقي في ليبيا وفقا لخطة العمل الأممية.

The post في واشنطن.. مباحثات تونسية أمريكية لحل الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية