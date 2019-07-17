مواعيد الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الأربعاء‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الأربعاء، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الافريقية الاسكندرية 07:30 المؤجلة عن يوم الثلاثاء

البراق طرابلس 10:00

البراق تونس 10:00

ليبيا للطيران الاسكندرية 11:00

البراق طرابلس 16:00

الليبية الكفرة 18:00

الافريقية تونس 17:00

البراق طرابلس 16:00

الافريقية الاسكندرية 03:10 بعد منتصف الليل

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 09:10

الافريقية الإسكندرية 11:30 المؤجلة عن يوم الثلاثاء

ليبيا للطيران الاسكندرية 15:00

البراق تونس 15:00

الافريقية تونس 21:40

الليبية الكفرة 22:00

الافريقية الاسكندرية 07:00 صباح الخميس

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