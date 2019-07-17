المسماري :الساعات القادمة تحمل المزيد من بشائر النصر

قدّم اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية ،آخر تطورات معركة العاصمة طرابلس ،مؤكد تمكن قوات الجيش من تحقيق نجاحات كبيرة وتقدم نحو مواقع تمركز المليشيات الارهابية ،في كافة المحاور ،و ذلك بتطوير عمليات هجومية تعبوية على كافة خطوط النار .

و أضاف المسماري ،ان القوات الجوية قدمت الدعم الناري القريب في جميع مراحل الهجوم كما دكت اهداف ارهابية في العمق الاستراتبجي المعادي ،مشيرا إلى أن مرحلة الحسم التعبوية والاستراتيجية اظهرت كفاءة وقدرة عالية لقوات الجيش ،على كافة المستويات من القيادة الاستراتبجية والتكتيكية وعلى مستوى الانضباط التنفيذي للخطط العسكرية على الأرض كما هي على الخريطة .

و أكد المسماري أن الساعات القادمة تحمل المزيد من بشائر النصر على “المليشيات الارهابية والعصابات الإجرامية”.

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