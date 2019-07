إيطاليا: ينبغي تعديل عملية صوفيا والقواعد الأوروبية بشأن تقاسم أعباء استضافة المهاجرين من ليبيا

المتوسط:

أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، أن عملية صوفيا لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط، منحت الاتحاد الأوروبي «ميزة كبيرة للعمل مع خفر السواحل الليبي».

وتابعت: «العملية لم تمت، بل جرى تقليص قدراتها، وسأواصل الدفاع عنها»، وفق تصريحات نقلتها وكالة آكي الإيطالية، أمس الثلاثاء.

وزادت: «ينبغي تعديل عملية (صوفيا) قليلاً، وتغيير القواعد الأوروبية بشأن تقاسم أعباء استضافة المهاجرين»، منوهة إلى أهمية التوسع في جهود مكافحة تهريب النفط.

ومدد المجلس الوزاري الأوروبي، في وقت سابق، عملية صوفيا التي تنفذها البحرية الأوروبية، حتى نهاية شهر سبتمبر العام الجاري، مع إدخال تعديلات عليها.

