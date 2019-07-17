خارجية المؤقتة تبحث مع القنصل السوداني ملف الهجرة

استقبل وكيل عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي حبيب الميهوب، القنصل العام لجمهورية السودان عمر صالح بوبكر، بحضور رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ادريس الكاتب.

وأشاد الوكيل، خلال اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، كما تناول اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية وأحوال المهاجرين غير القانونيين بمراكز الإيواء التابعة للحكومة الليبية المؤقتة وبالأخص الأخوة السودانيين.

ومن جهته أشاد السفير عمر صالح بوبكر، بالأوضاع المعيشية والصحية التي يحظى بها جميع المهاجرين غير الشرعيين بمراكز الإيواء التابعة للحكومة المؤقتة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

