برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسلم موقع مشروع مبنى مفوضية الكشافة بنغازي للشركة المنفذة

بنغازي-العنوان

منح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا الإذن لإحدى شركات المقاولات باستلام موقع مشروع مبنى مفوضية الكشافة في بنغازي.

وكشفت وثيقة اطلعت صحيفة العنوان على نسخة منها تسليم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الموقع إلى شركة مسيرة الإعمار للمقاولات العامة، وذلك من أجل البدء بالأعمال اعتبارًا من يوم 15 يوليو الجاري.

وطالب البرنامج، المقاول بتنفيذ واستكمال الأعمال في الوقت المطلوب حسب البند.

وقال البرنامج: “إن على المقاول تقديم برنامج العمل إلى المهندس في مدة زمنية لا تتعدى خمسة أيام من استلام الموقع”.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، قبل يومين، تمكنه في إطار مرفق تحقيق الاستقرار في ليبيا الذي يُنفذه مـــن استكمال 119 مشروعاً للمساعدة في إعادة تأهيل المرافق الأساسية العامة وتجهيزها بالمعدات.

وأشار إلى، أن استكمال هذه المشاريع جاء بدعم من الحكومة الليبية، والمجتمع الدولي متمثلاً في الاتحاد الأوروبي، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والنرويج، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وهولندا، وفرنسا، وجمهورية كوريا، والدنمارك، وكندا، وسويسرا.

وأضاف البرنامج، أن القائمون على مرفق تحقيق الاستقرار نجحوا في استعادة الخدمات لحوالي مليوني شخص في مدن بنغازي، وككلة، وأوباري، وسبها، وسرت، وبني وليد، ومنطقة طرابلس الكبرى.

وأكد، أن التخطيط جار لتوسيع نطاق المرفق بحيث يشمل مناطق أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية