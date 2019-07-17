تعاون بين الوطنية للنفط وشلمبرجير لإنشاء مركز تدريب وتطوير ببنغازي

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط، مذكّرة تفاهم مع شركة شلمبرجير الرائدة عالميا في مجال تقديم الخدمات للحقول النفطية، وذلك لإنشاء مركز تدريب وتطوير متخصّص، وذلك في إطار حرصها المتواصل على تطوير مهارات الجيل القادم من عمّال قطاع النفط الليبي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أن الخطوة تهدف إلى بلوغ أعلى درجات التفوق المهني في مجالات الاستكشاف والحفر والهندسة النفطية، لافتة إلى أنه قد تمّ الاتفاق على تزويد المركز بأحدث المعدات التقنية، وذلك بهدف تنمية مهارات الكوادر الفنية الليبية، بما يضمن مستوى متميز في قطاع النفط والغاز.

وأوضحت المؤسسة، أن برامج تطوير القدرات سترتكز على التدريب أثناء العمل، وذلك لتطوير مهارات الكفاءات الهندسية الليبية، بما يضمن تحسين معدلات الإنتاج والكفاءة التشغيلية والسلامة في أماكن العمل. كما ستُمنح الأولوية في الدورات إلى تدريس طرق إضافية للرفع من مستويات الإنتاج، والتقنيات المبتكرة للحفر الموجَه والتصديع (التكسير)، إضافة إلى أساليب تطوير احتياطي النفط الصخري.

كما أعربت شركة شلمبرجير عن استعدادها لاستضافة المهندسين والفنيين الليبيين، وتمكينهم من المشاركة في برامج تدريبية، تتيح لهم فرصة الاطلاع على عمليات ‏شركة شلمبرجير بمختلف دول العالم.

يشار إلى أن توقيع الاتفاقية تم خلال زيارة قام بها مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وخليفة رجب، رئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، إلى مقرّ شركة شلمبرجير في لندن.

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