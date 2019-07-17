هيئة الموارد المائية تتوقع «تأخر وصول المياه» إلى طرابلس

توقعت الهيئة العامة للموارد المائية «تأخر وصول المياه» إلى طرابلس، في حالة استمرار التعطيل الجزئي للمضخات في آبار المياه بالحقل الشرقي.

وأوضحت الهيئة، استمرار تدفق المياه عبر مضخة واحدة في الحقل، من أصل خمس، لـ«رفض المجموعة التي أوقفت المياه تشغيل باقي المضخات»، وفق بيان على صفحة الهيئة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشارت إلى أنه في حال استمرار الوضع الحالي، سيتأخر وصول المياه إلى العاصمة لنحو أربعة أيام أو أكثر.

وفي 9 يوليو الجاري، أجبر مسلحون العاملين في محطة تغذية الكهرباء بالنهر الصناعي رقم 1، على قطع التيار، ما أدى إلى توقف ضخ المياه من الحقل الشمالي والجنوبي للنهر، ما جعل طرابلس ومدن المنطقة الوسطى مهددة بقطع المياه، وفق بيان جهاز النهر الصناعي.

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