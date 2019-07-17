المعارضة التركية تحاصر أردوغان ب”أسلحة ليبية”

218TV|خاص

فاجأ زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو الرأي العام التركي في وقت متأخر أمس الثلاثاء بتوجيه انتقادات حادة ولاذعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتحديدا بشأن سياسته الخارجية، وخلافاته وتدخلاته في العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط، إذ تساءل رئيس حزب الشعب المعارض أمام أعضاء في حزبه عن السبب الذي يدفع أردوغان لإرسال أسلحة إلى أطراف سياسية وعسكرية محددة في ليبيا، معتبرا أن هذا الأمر يعود بالسوء على علاقات الأتراك بشعوب المنطقة، ويؤثر على دور تركيا بشدة.

ووفقا لما نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة “حرييت” التركية في وقت متأخر الثلاثاء، تساءل كليجدار أوغلو ما إذا كان الأفضل لتركيا أن تعمل كوسيط لحل سياسي في ليبيا وجمع الأطراف السياسية في ليبيا لبحث وساطة سياسية بينهما، بدلا من إرسال أسلحة تركية لطرف ليبي محدد، والتسبب بمقتل ليبيين، ووضع تركيا في مواقف سياسية ضارة جداً، فيما شن كليجدار أوغلو هجوما لافتا ضد سياسة أردوغان في ملفات إقليمية أخرى عدة أثناء حديثه لأعضاء من حزبه.

وكليجدار أوغلو هو منافس حقيقي لأردوغان، وأدار طيلة الأشهر القليلة الماضية عملية هزيمة حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان في مدينتي أنقرة وإسطنبول في الانتخابات البلدية، وسط توقعات بدور أكبر لكليجدار أوغلو في أي انتخابات رئاسية وبرلمانية مقبلة، في توجيه هزائم إضافية لأردوغان.

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