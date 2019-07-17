إيطاليا تُحدّد مصير “صوفيا”.. وتعلن خطواتها المقبلة

218TV|خاص

في موقف سياسي إيطالي جديد بخصوص تقارير متزايدة عن توقف عملية أمنية أوروبية في البحر الأبيض المتوسط، للحد من تدفق موجات المهاجرين غير القانونيين إلى الشواطئ الأوروبية، قالت وزيرة الدفاع الإيطالي إليزابيتا ترينتا إن عملية صوفيا لم تمت، بل جرى تقليص قدراتها إلى حد ما، مضيفة أنها دافعت دائمًا عن العملية ولا تزال تدافع عنها لأنها أعطت ميزة كبيرة للعمل مع خفر السواحل الليبي.

وشددت وزيرة الدفاع الإيطالية في تصريحات صحفية أدلت بها في وقت متأخر يوم أمس الثلاثاء على أنه ينبغي تعديل عملية صوفيا قليلاً لأن إيطاليا بحاجة إلى تغيير قواعد الإنزال مع شراكة أوروبية أوسع، بشأن تقاسم أعباء استضافة المهاجرين، مردفة أنه يتعين أيضاً توسيع تفويضها بشأن مكافحة تهريب النفط.

يذكر أن المجلس الوزاري الأوروبي مدد في وقت سابق عملية صوفيا البحرية حتى نهاية شهر سبتمبر القادم مع تعديلات على التفويض لأسباب وُصفت ب”العملية”، في حين كان وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني قد قال الأسبوع الماضي إن روما ماضية في الاستعداد لكل الاحتمالات بخصوص الهجرة غير القانونية عبر البحر الأبيض المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية، وأن بلاده تؤمن ب”الوقاية قبل العلاج” بشأن المهاجرين غير القانونيين الذين تدفقوا في السنوات القليلة الماضية عبر سواحل دول في شمال أفريقيا نحو الشواطئ الأوروبية.

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