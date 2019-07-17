الإمارات عن “بيان الدول الست”: تجسيد لموقف دولي من ليبيا

218TV|خاص

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الأربعاء إن بيان الدول الست حول الأزمة في ليبيا هو تجسيد لإرادة المجتمع الدولي، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبره أولوية للعودة إلى المسار السياسي، عدا عن أنه وفق تغريدة المسؤول الإماراتي يمثل تحذيرا من محاولات الجماعات الإرهابية استغلال الفراغ، معتبرا أن البيان الدولي هو موقف مهم لصالح السلام والاستقرار.

وكانت دول الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر قد أصدرت في وقت متأخر أمس الثلاثاء بيانا لافتا ومهما دعت فيه إلى وقف فوري للعمليات القتالية في العاصمة الليبية طرابلس، إضافة إلى التحذير مما أسماه البيان “محاولات جماعات إرهابية” استغلال الفراغ السياسي في ليبيا، فيما حث البيان أيضا الأطراف الليبية المتصارعة على عودة سريعة للمسار السياسي بوساطة منظمة الأمم المتحدة، وبعثتها الدبلوماسية للدعم في ليبيا.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني قد بدأت مطلع شهر أبريل الماضي عملية عسكرية باتجاه العاصمة طرابلس لتحريرها من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وقد حققت قوات الجيش الوطني عمليات تقدم عدة، وعلى محاور عسكرية مختلفة، وسط تأكيدات قيادات عسكرية أن التأني في الاقتحام يأتي حفاظا على أرواح المدنيين، علما أن طرابلس يقطنها نحو مليوني شخص.

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