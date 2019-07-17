السعيدي: حكومة الوفاق تدعم ميليشيات مسلحة بالمال لخلق حالة من عدم الاستقرار

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن خروج الجيش الوطني من الجنوب تسبب في عودة الجريمة المنظمة وجرائم القتل والسرقة، متهماً حكومة الوفاق بدعم ميليشيات مسلحة بالمال لخلق حالة من عدم الاستقرار.

السعيدي أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن أهالي فزان رحبوا بدخول الجيش الوطني لأنه مع دخوله اختفت أجواء التوتر وحوادث السرقة وجرائم القتل التي يعانيها الإقليم مجدداً منذ مغادرة الجيش، مطالباً أبناء المؤسسة العسكرية في فزان بصحوة ضمير والعودة إلى معسكراتهم لحماية الإقليم من انتشار الجريمة ومن التغير الديمغرافي.

وإعتبر أن هناك دعم واضح وصريح من حكومة الوفاق لبعض المليشيات المسلحة لخلق الفتن وإيجاد حالة من عدم الاستقرار وهو أمر بات واضح في الآونة الأخيرة.

وتابع قائلاً:”على سبيل المثال ما يجري بمدينة مرزق بالأمس، وفي مدينتي غدوة والفقهاء حيث تم خطف وقتل مواطنين وإحراق منازل وبكل أسف تم فعل ذلك بالمال الفاسد من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج لكن أهل فزان يدركون تمام الإدراك أن هذا هو المشروع المدعوم من الاخوان المسلمين في ليبيا”.

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