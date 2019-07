مدير “سبها الدولي”: المطار جاهز لعملية الملاحة الجوية

المتوسط:

أفاد مدير مطار سبها الدولي محمد اوحيدة، بأن مصلحة الطيران منحت الإذن باستئناف الرحلات الدولية والمحلية من وإلى مطار سبها الدولي في أقرب وقت.

ولفت المدير، إلى أن إدارة المطار بدأت بمراسلة شركات الطيران العاملة لتجهيز جداول رحلاتها من وإلى مطار سبها الدولي.

كما لفت إلى أن مطار سبها أن المطار جاهز لعملية الملاحة الجوية بكافة مرافقه بنسبة 95% بعد انتهاء عمليات الصيانة التي بدأت قبل 4 أشهر.

