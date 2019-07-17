مصادر تؤكد تسليم حكومة الوفاق لـ”هاشم العبيدي” إلى بريطانيا دون قيد أو شرط

طرابلس-العنوان

أفادت مصادر متطابقة اليوم الأربعاء أن قوة الردع في حضور وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باش آغا، سلّمت “هاشم العبيدي” شقيق الانتحاري سليمان العبيدي الذي فجّر نفسه خلال حفل موسيقي في مدينة مانشستر البريطانية في مايو 2017 وقتل 22 شخصا، إلى وفد دبلوماسي وأمني بريطاني.

وأكدت المصادر، أن عملية التسليم جرت داخل قاعدة معيتيقة دون قيد أو شرط مقابل وعد بريطانيا باستمرار الدعم لحكومة الوفاق.

وأشارت المصادر، إلى أن قاعدة معيتيقة شهدت اليوم الأربعاء إجراءات أمنية مشددة لها صلة بعملية تسليم العبيدي.

وأحتجز هاشم العبيدي، من قبل قوة الردع في سجن معيتيقة بسبب علاقته بالهجوم التفجيري في مدينة مانشستر.

وأفادت المصادر، أن عملية التسليم جاءت بعد إسقاط النائب العام في طرابلس الجنسية الليبية عن “هاشم العبيدي” واعتباره مواطنًا بريطانيًا.

وفي مايو الماضي، أفادت قناة “بي بي سي” البريطانية إن تسليم “هاشم العبيدي” أجلت بسبب الأوضاع الأمنية في طرابلس.

ونقلت “بي بي سي” عن وزير الداخلية بالوفاق، قوله: “إن محكمة ليبية وافقت على عودة هاشم العبيدي إلى بريطانيا”.

وأضاف باش آغا، “أن المحكمة وافقت على تسليم العبيدي لأنه مواطن بريطاني”، مؤكدًا أن حكومة الوفاق “تنتظر الإجراء” الذي يسمح بتسليم العبيدي إلى بريطانيا.

واتهم باش آغا، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بالتخلي عن حكومة الوفاق وقت الحاجة، بعد أن سحبت القوات البريطانية وطاقم العمل بالسفارة مع بداية عملية تحرير العاصمة التي أطلقتها القوات المسلحة في الرابع من أبريل الماضي.

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