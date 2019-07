المتوسط:

عقدت اللجنة الأمنية الموسعة بالمجلس البلدي مع الأجهزة والمؤسسات الأمنية بحضور عميد وأعضاء من المجلس البلدي زوارة.

ويأتي هذا الاجتماع للعمل و التنسيق وبذل كافة الجهود المشتركة من أجل المحافظة على الأمن والأمان التي تشهده البلدية.

كما تمت مناقشة الأزمات التي تمر بها المدينة، و العمل على حلها وبدل اقصى الجهود من أجل تهيئة كل الظروف المناسبة لمختلف القطاعات للعمل و تقديم الخدمات للمواطنين.

The post اجتماع أمني موسع ببلدية زوارة الكبرى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية