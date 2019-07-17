مجهولون يختطفون مدير مركز الرقابة على الأغذية بعد إطلاق النار عليه

قام مجهولون بإطلاق النار على مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، محمد عمر حسن، واقتياده إلى مكان مجهول.

هذا واستنكر العاملون في المركز، ما وصفوه بالعمل الخارج عن القانون، مطالبين حكومة الوفاق، ووزارة الداخلية، والهيئات والمنظمات الحقوقية، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بتحمل مسؤولياتهم، والتدخل الفوري لإطلاق سراحه، ومحاسبة الفاعلين.

من جهتهم اعتبر موظفو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب ميناء بنغازي، أن هذا التصرف يمس كافة موظفي المركز في ربوع ليبيا، باعتبارهم صمام أمن لوصول الدواء والغذاء إلى كافة الليبيين.

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