اليونسيف: السويد قدمت مساهمات مالية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا

كشفت منظمة اليونيسف في ليبيا، عن تقديم الوكالة السويدية للتعاون الدولي من أجل التنمية مساهمات تقدر بحوالي نصف مليون دولار أمريكي، ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليونيسف في ليبيا، لدعم جهود لتزويد الأطفال والأسر الأكثر ضعفا بالمساعدة الإنسانية اللازمة.

وقال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد الرحمن غندور، “لقد أدى الصراع المستمر في ليبيا إلى تدهور الوضع الإنساني، مما أثر على حياة الآلاف من الأطفال وعائلاتهم”. “تؤكد المساهمة السويدية السخية القيم المشتركة بين الوكالة السويدية للتنمية الدولية واليونيسيف لتعزيز رفاه الأطفال وحمايتهم، وتنفيذ حقوق الطفل وتقديم المساعدة الإنسانية الفعالة.”

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