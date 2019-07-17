الأرصاد: طقس معتدل على الساحل وحار في أقصى الجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال الطقس على المناطق الساحلية، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

وأشارت نشرة المركز الصادرة، إلى استمرار درجات الحرارة المرتفعة على أقصى مناطق الجنوب، والتي تصل إلى 45 درجة مئوية.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، بينما تكون مغطاة جزئيًا بالسحب على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى، بين 30 و34 درجة مئوية، وتصل على أبونجيم إلى 37 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على مناطق الجبل الأخضر، وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتصل إلى 40 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و44 درجة مئوية، ولا تتجاوز 38 درجة مئوية على مناطق الحمادة والجفرة.

الكفرة – السرير- تازربو

السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 42 و45 درجة مئوية، ثم تسجل انخفاضًا بسيطًا غدًا.

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