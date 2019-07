اجتماع رئيس «الرقابة الإدارية» بـ نواب عن منطقة باطن الجبل

المتوسط:

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد السلام الحاسي، اليوم، بمكتبه مع الدكتور (عبدالحفيظ بوشنيبة ) عضو مجلس النواب عن منطقة باطن الجبل.

وتم خلال الاجتماع طرح المشاكل التي تعاني منها منطقة باطن الجبل وتردي الخدمات وضعفها، وضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لتذليل المشاكل التي تواجه المواطن وخاصة في المرافق الخدمية، وتم مناقشة موضوع المعبر الحدودي (تيجي _ مشهد صالح ) وضرورة تشغيله وقيام الجهات الأمنية بالأشراف عليه لما له من أهمية في حل مشاكل المواطن بالمنطقة.

وأكد رئيس الهيئة، أن الهيئة قامت بمتابعة موضوع المعبر وخاطبت الحكومة المؤقتة بالخصوص، وسوف يتم متابعة ماقامت به الحكومة بالخصوص.

وقام الدكتور عبدالحفيظ بوشنيبة عضو مجلس النواب بطرح عدة مواضيع منها، ضرورة تفعيل الأجهزة الأمنية بالمنطقة وعودة المقرات الحكومية لمباشرة مهامها والضرب بيد من حديد علي كل من يحاول الاستيلاء علي المقرات الحكومية.

وأكد أنه علي الحكومة النظر باهتمام لمشاكل منطقة باطن الجبل وتوفير الأمكانيات ومعالجة المشاكل التي أثرت بشكل كبير علي المواطن.

وشدد رئيس الهيئة أن الهيئة تقوم بمتابعة مستمرة للملفات الخدمية بجميع المناطق ومنها منطقة باطن الجبل، وخاصة بعد قيام المجلس البلدى بزيارة إلي الحكومة ولمقر هيئة الرقابة الإدارية، وتم الاطلاع علي المشاكل التي تواجة المنطقة، والهيئة سوف تتابع مع جميع الجهات التابعة للحكومة ماقامت به من اجراءات لمعالجة هذه المشاكل.

