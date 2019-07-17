الرقابة الإدارية تستعرض تردي الخدمات بمنطقة باطن الجبل

عقد رئيس هيئة الرقابة الادارية عبدالسلام الحاسي، اليوم الأربعاء، مع عضو مجلس النواب عن منطقة باطن الجبل عبدالحفيظ بوشنيبة، لاستعراض المشاكل التي تعاني منها منطقة باطن الجبل وتردي الخدمات وضعفها، وسبل تقديم الدعم اللازم لتذليل المشاكل التي تواجه المواطن وخاصة في المرافق الخدمية.

وتم خلال اللقاء، مناقشة موضوع المعبر الحدودي (تيجي _ مشهد صالح) وضرورة تشغيله وقيام الجهات الأمنية بالأشراف عليه لما له من أهمية في حل مشاكل المواطن بالمنطقة.

وأكد رئيس الهيئة بأن الهيئة قامت بمتابعة موضوع المعبر وخاطبت الحكومة المؤقتة بالخصوص وسوف يتم متابعة ما قامت به الحكومة بالخصوص.

من جهته طرح بوشنيبة عدة مواضيع منها، ضرورة تفعيل الأجهزة الأمنية بالمنطقة وعودة المقرات الحكومية لمباشرة مهامها والضرب بيد من حديد علي كل من يحاول الاستيلاء على المقرات الحكومية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

