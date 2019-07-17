الثني يشكل لجنة إعادة الاستقرار إلى درنة

أعلن رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، اليوم الأربعاء، التنسيق لتشكيل لجنة إعادة الاستقرار إلى درنة، على غرار اللجنة الخاصة بمدينة بنغازي.

وتفقد الثني، شوارع وميادين درنة التي تعرضت للتدمير خلال الفترة الماضية، كما التقى أعضاء المجلس التسييري للبلدية ومسؤولي القطاعات الخدمية بالمدينة، منوها إلى أن اللجنة ستتولى صيانة المقرات الحكومية والشوارع الحيوية بها، وفق وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

يذكر أن لجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي، التي يرأسها الثني، تشكلت بقرار من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وتضم في عضويتها محافظ مصرف المصرف المركزي في البيضاء، وعميد بلدية بنغازي.

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