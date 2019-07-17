الثني يبحث حلحلة مشاكل الهيئة العامة للإسكان والمرافق

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، أمس الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة الهيئة لعامة للإسكان والمرافق ابوبكر بوقيلة، وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة العامة للإسكان والمرافق، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد الطاهر، لبحث آليات حلحلة مشاكل الهيئة العامة للإسكان والمرافق.

وناقش الاجتماع كيفية وضع آلية لحلحلة المشاكل التي تواجه الهيئة في تنفيذ أعمالها لضمان سير عملها على الوجه الأمثل، حيث أصدر الثني، تعليماته بالإسراع في تزويد رئاسة مجلس الوزراء بالمستخلصات المالية الجارية.

كما أصدر الثني، التعليمات كذلك بإعداد موقف أو تقرير لما تقوم به الهيئة من أعمال وتحديد المشاريع التي لها الأولوية والتي تنتهي تقريبا في نهاية الشهر القادم.

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