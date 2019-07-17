الرقابة على الأغذية بالبيضاء تدين اختطاف المشاي

استنكر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالبيضاء، واقعة تعرض مدير عام المركز محمد عمر حسن المشاي، لمحاولة اغتيال بعد أن تم إطلاق النار عليه ونقله إلى مكان مجهول.

وطالب المركز في بيان أصدره اليوم الأربعاء، الهيئات والمنظمات الحقوقية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتدخل الفوري لإطلاق سراحه ومحاسبة الفاعلين على هذا العمل.

وفي السياق، استنكر موظفي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بطرابلس، هذا الفعل الذي وصفوه بـ “الخارج على القانون”، داعين حكومة الوفاق ووزارة الداخلية إلى تحمل مسؤولياتهم اتجاه هذا العمل الغير مسؤول.

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