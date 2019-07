المتوسط:

اجتمع رئيس اللجنة المشكلة بقرار وزير الداخلية المفوض رقم 1122 لسنة 2019م محمد الشيباني وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بديوان الوزارة بطرابلس، بعضو اللجنة مدير مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

ودعا الوكيل خلال الاجتماع بتقديم المقترحات فيما يتعلق بتنظيم تعداد وحصر المهاجرين، ومدى استفادة سوق العمل المحلي لهذه العمالة، مؤكداً على ضرورة الاستعانة بمديريات الأمن لإنجاح عمل اللجنة.

والجدير بالذكر بأن اللجنة المشكلة بقرار من وزير الداخلية المفوض رقم 1122 لسنة 2019م, تتولي آلية عمل لمعالجة أوضاع المهاجرين داخل مراكز الإيواء وحصرهم ووضع استراتيجية للمهاجرين الموجودين خارج مراكز الإيواء, برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة وعضوية مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ وعضو عن جهاز الهجرة غير الشرعية، وعضوية مدير مباحث الجوازات بمصلحة الجوازات والجنسية.

The post وكيل داخلية «شؤون الهجرة» يبحث مع مدير مباحث الجوازات معالجة أوضاع المهاجرين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية