الثني يبحث المشاكل التي تواجه هيئة الإسكان والمرافق في تنفيذ أعمالها

بحث رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، أمس، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان والمرافق، أبوبكر بوقيلة، آليات حل المشاكل التي تواجه الهيئة في تنفيذ أعمالها، وضمان سير عملها على الوجه الأمثل.

حيث أصدر الثني تعليماته بالإسراع في تزويد رئاسة مجلس الوزراء، بالمستخلصات المالية الجارية، وإعداد تقرير لما تقوم به الهيئة العامة للإسكان والمرافق من أعمال، وتحديد المشاريع ذات الأولوية؛ مشددا على ضرورة سحب المشاريع التي سلمت للشركات غير القادرة على تنفيذها، تمهيدا لتسليمها لشركات أخرى قادرة على العمل.

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