السراج يجتمع مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى لبحث هذا الملف

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بصفته القائد الأعلى للجيش فائز السراج، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد الحداد.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أنه الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، تناول آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني، والأوضاع الميدانية في طرابلس.

كما تم خلال هذا الاجتماع مراجعة عمليات التنسيق ما بين المناطق العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال، وآليات العمل فيما بينها أضافة إلى بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

