أفادت الإدارة العامة للدعم المركزي وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بأنها تبذل قصارى جهدها في تأمين محطات الوقود داخل العاصمة طرابلس.

وتطمئن وزارة الداخلية المواطنين، بأن الوقود متوفر، وبأن جميع المحطات تشتغل لتزود بالوقود، كما تدعو الوزارة إلي عدم الازدحام أمام المحطات الذي يتسبب في عرقلة لحركة السير على الطرقات العامة.

