السراج يهنئ الرئيس الموريتاني المنتخب

بعث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بليبيا فائز مصطفى السراج برقية تهنئة للرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأكد السراج في البرقية على رغبة حكومته في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وكان وزير الدفاع السابق محمد ولد الشيخ الغزواني قد تم انتخابه رئيسا لموريتانيا، خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزير، بعد انتخابات رئاسية خاضها ضد 5 مرشحين في سباق إلى “القصر الرمادي“.

ومن المنتظر أن يتسلم ولد الشيخ الغزواني السلطة فاتح أغشت المقبل، في سابقة في سابقة لم يعهدها المسار السياسي للبلاد حيث سيسلم السلطة رئيس منتخب لخلف منتخب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية