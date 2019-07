«السراج» يبحث مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى الأوضاع الميدانية على الجبهات

المتوسط:

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اجتماعًا مع اللواء محمد الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين العسكري والأمني، والأوضاع الميدانية على الجبهات لصد العدوان الغاشم على طرابلس.

كما تم خلال هذا الاجتماع مراجعة عمليات التنسيق ما بين المناطق العسكرية المختلفة ومحاور وخطوط القتال، وآليات العمل فيما بينها، إضافة إلى بحث متطلبات المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية.

