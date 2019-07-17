الردع: تم ترحيل شقيق منفذ هجوم مانشستر من طرابلس إلى بريطانيا

كشفت قوة الردع الخاصة في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، عن ترحيل هاشم العبيدي شقيق المفجر الانتحاري، الذي هاجم حفلاً غنائياً في مانشستر في إنجلترا عام 2017، من ليبيا إلى بريطانيا.

وأكد المتحدث باسم قوة الردع، أنه تم نقل العبيدي الذي كانت تحتجزه قوة الردع الخاصة، جواً إلى بريطانيا تنفيذاً لحكم قضائي بترحيله.

يشار إلى أن بريطانيا كانت طالبت في وقت سابق بترحيل العبيدي عام 2017، بعدما أصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحقه بتهمة القتل والشروع في القتل والتخطيط لتفجير.

وأسفر هجوم العبيدي على حفل مانشستر، الذي كانت تحييه المغنية الأميركية، أريانا غراندي، عن سقوط 22 قتيلا وحوالي 60 جريحا.

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