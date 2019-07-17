اخبار ليبيا الان

السراج يلتقي المشري بطرابلس.. والسبب

تم النشر منذُ 14 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس اخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بصفة عامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كانوا يبحثوا كيفية الهروب قبل قطع طريق مصراطة وتحرير مطار معتيقة قبل ان يسبقهم باشاغا في الهروب لتركيا

    رد