السراج يلتقي المشري بطرابلس.. والسبب

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس اخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد بصفة عامة.

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