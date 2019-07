المتوسط:

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، ظهر اليوم الأربعاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، آخر مستجدات الأوضاع السياسية والإقتصادية التي تمر بها البلاد بصفة عامة في ظل أحداث العاصمة طرابلس.

