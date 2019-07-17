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“الرقابة الإدارية” تُندّد بـ”خطف” أحد مديريها في العاصمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال بيان صدر اليوم الأربعاء صدر عن هيئة الرقابة الإدارية -مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بعثة الدعم الأممية في ليبيا، وكافة المنظمات الدولية الحقوقية، وحقوق الإنسان- باتت مطالبة بالتدخل للكشف عن مصير الدكتور محمد عمر المشاي رئيس مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الذي جرى خطفه بصورة غامضة في العاصمة طرابلس، فيما لفت البيان إلى أن الوجهة التي خطف إليها الدكتور المشاي لا تزال غير معلومة للجهات المسؤولة، إذ لم ترد أي معلومات بشأن الجهة الخاطفة أو مطالبها حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وبحسب بيان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية التابع لهيئة الرقابة الإدارية فإن الهيئة تدين ما تعرض له الدكتور المشاي أثناء تأديته المهام المكلف بها طيلة المرحلة الماضية، فيما قال البيان الذي وصف عملية اختطاف الدكتور المشاي بأنها “عملية جبانة”، إنه سيكون لهذا الحادث تداعيات خطيرة لا يُحْمَد عقباها، فيما لزمت البعثة الأممية لدى ليبيا، وسلطات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الصمت التام حيال معلومات اختطاف الدكتور المشاي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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