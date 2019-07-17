تفهّم جزائري لـ”إرهاق” قوات الأمن الليبية.. وتعهّد بـ”المساندة”

أكد الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية محمد الدرامشي عزم بلاده على مواصلة جهودها لمساعدة ليبيا في الخروج من أزمتها الحالية من خلال تبني الحوار والحلول السلمية ودعم أجهزتها الأمنية لبسط الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار الدرامشي خلال كلمة ألقاها في اجتماعه مع نظيره في حكومة الوفاق خالد المازن إلى أن الجزائر عازمة على مواصلة جهودها لمساعدة ليبيا سواء بدبلوماسيتها الداعية إلى تشجيع الحوار واعتماد الحلول السلمية وفي ظل احترام الشؤون الداخلية أو بدعم قدرات أجهزتها الأمنية على مجابهة كافة التحديات التي تعترضها.

وأكد الدرامشي أن الجزائر تدرك قساوة الظروف غير المسبوقة التي تمر بها ليبيا في الوقت الراهن لاسيما الانفلات الأمني الخطير في بعض المناطق واستفحال الجريمة المنظمة نتيجة إرهاق القوات الأمنية في العمل على أعلى مستويات في محاربة الإرهاب واستتباب الأمن والاستقرار .

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