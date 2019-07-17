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اجتماع «باشاغا» مع مدير الشـركة الــعامة للخــدمات

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

اجـتمع وزيـر الـداخلية الـمفوض لحكومة الوفاق الوطني، فـتحي بـاشاغا، ظـهر الـيوم الأربـعاء بـمدير الشـركة الــعامة للخــدمات طرابلس بـشير مـحمد، وأعـضاء مـن الـشركة، وبـحضور مـدير أمـن طـرابلس العـميد أسـامة عـويدان.

حـيث تـم خـلال الاجـتماع الـذي عـقد بـمقر الـوزارة بـطرابلس مـناقـشة دعـم وزارة الـداخلية الشـركة الــعامة للخــدمات طرابلس لـتقديم أفـضل الـخدمات وذلك للـحفاظ عـلى نـظافة ومظهر العام للـعاصمة طـرابلس، والـوقوف عـلى الـمشاكل والـعراقيل الـتي تـواجه الـشركة وإيـجاد الـحلول الـمناسبة لـها.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • الوزير المفوض من من من السرق ومن فةض السراق فمجلس النواب رفض منحه الثقة واتفاق الصخيرات منتهى الصلحية والمجلس الرئاسي فركش بعد انسحاب أربعة منه والشرعية الوحيدة لمجلس النواب ورئيسه هو القائد الأعلى للجيش الوطنى الذى يقوم بتحرير البلاد من الإرهاب ومين فوضك ياباشاغا يافوضوى كيف يصبح مجرم وزيرا للداخلية !!!

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