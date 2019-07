اجتماع «باشاغا» مع مدير الشـركة الــعامة للخــدمات

المتوسط:

اجـتمع وزيـر الـداخلية الـمفوض لحكومة الوفاق الوطني، فـتحي بـاشاغا، ظـهر الـيوم الأربـعاء بـمدير الشـركة الــعامة للخــدمات طرابلس بـشير مـحمد، وأعـضاء مـن الـشركة، وبـحضور مـدير أمـن طـرابلس العـميد أسـامة عـويدان.

حـيث تـم خـلال الاجـتماع الـذي عـقد بـمقر الـوزارة بـطرابلس مـناقـشة دعـم وزارة الـداخلية الشـركة الــعامة للخــدمات طرابلس لـتقديم أفـضل الـخدمات وذلك للـحفاظ عـلى نـظافة ومظهر العام للـعاصمة طـرابلس، والـوقوف عـلى الـمشاكل والـعراقيل الـتي تـواجه الـشركة وإيـجاد الـحلول الـمناسبة لـها.

