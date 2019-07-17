الجهيناوي يكشف عن “طلبات تونسية” لواشنطن بشأن ليبيا

كشف وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي أن ملف الأزمة الليبية كان حاضرا بقوة خلال لقائه مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، إذ لفت الوزير التونسي إلى أنه طلب من الإدارة الأميركية أن يكون لها دور أكثر بروزا للمساعدة على إيجاد حل سلمي توافقي يمكّن الليبيين من الخروج من الأزمة التي تعصف ببلادهم منذ ثماني سنوات.

وبحسب الجهيناوي فإنه أبلغ الوزير الأميركي بومبيو أن أحد مفاتيح الحل للأزمة في ليبيا يكمن في دفع الأطراف الليبية المتصارعة للجلوس على طاولة الحوار والتفاوض، فيما لم يكشف الوزير التونسي الجهيناوي في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل إعلام تونسية ما إذا كان وزير الخارجية الأميركي قد أيد دعواته أم لا، أو ما إذا كان قد قّدم وعدا لتونس بتدخل أميركي لحل الأزمة الليبية.

وبحسب الجهيناوي أيضا فإن الأميركيين يقومون بهذا الدور، لكنهم كدولة مهمة على الساحة الدولية يمكنهم أن يقوموا بما هو أكثر حتى تسترجع ليبيا مكانتها، ويشجعوا الحوار بين كل الأطراف، لأنه لا حل عسكريا في ليبيا والحل الوحيد سياسي توافقي بين جميع الليبيين.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني قد بدأت مطلع شهر أبريل الماضي عملية عسكرية باتجاه العاصمة طرابلس لتحريرها من الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وقد حققت قوات الجيش الوطني عمليات تقدم عدة، وعلى محاور عسكرية مختلفة، وسط تأكيدات قيادات عسكرية أن التأني في الاقتحام يأتي حفاظا على أرواح المدنيين، علما أن طرابلس يقطنها نحو مليوني شخص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية