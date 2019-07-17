ترقب واسع في ليبيا لــ”أسعار الأضاحي”.. ماذا سيحدث؟

218TV|خاص

بعد مرور قرابة أحد عشر شهرا على قرار المجلس الرئاسي الذي ينص على فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني اليوم الأربعاء لكافة التجار والشركات الراغبة في توريد الأضاحي عدم استثناء التوريد هذا العام من رسم النقد الأجنبي المقدر بمئة وثلاثة وثمانين في المئة، إذ يعد عيد الأضحى المقبل هو الأول بعد فرض الرسم، في ظل ترقب المواطنين للأسعار.

وتراوحت أسعار الأضحية المستوردة العام الماضي بين أربعمئة وخمسين دينارا، وسبعمئة دينار وسط توقعات من مراقبين أن ترتفع أسعار الأضاحي المستوردة هذا العام بنسبة كبيرة بعد إعلان وزارة الاقتصاد العمل بالرسم المفروض على النقد الأجنبي؛ ما ينذر بأن يصل سعر الأضحية المستوردة إلى ألف دينار.

وكان قد قرر المجلس الرئاسي في يوليو الماضي قرارا يقضي بتخصيص مئة وخمسة وعشرين مليون دولار لتوريد الأضاحي وقتها بزيادة قدرها خمسة وعشرون في المئة عن مخصصات عام 2017 التي وصلت قيمتها إلى مئة مليون دولار منحت لإربع وخمسين شركة لتوريد سبعمئة وخمسين ألف رأس من الأغنام من دول رومانيا وإسبانيا وأستراليا بالإضافة لتركيا.

ومثلت الأغنام الموردة العام الماضي ما نسبته ستون في المئة من حاجة السوق الليبي، وعملت وزارة الاقتصاد في وقت سابق على إنشاء منصة الكترونية يتم من خلالها حجز التجار وموردي الأغنام طلباتهم، ويتم إدخالها على منظومة البنك المركزي ووزارة الاقتصاد للحد من عمليات التهريب ولم تعلن الوزارة ما إذا كان العمل بالمنظومة مستمرا أم لا.

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