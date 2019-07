«الموارد المائية» تكشف عن أعداد المضخات التي تعمل في الحقل الشرقي

المتوسط:

أفادت الهيئة العامة للموارد المائية، بأنَّ تشغيل ضخ المياه مستمر بمضخة واحدة فقط من أصل 5 مضخات بالحقل الشرقي بمنظومة النهر الصناعي، نظرا لرفض المجموعة التي أوقفت المياه تشغيل باقي المضخات لتغذية الخطوط والمسارات كما هو متبع في عمليات التعبئة .

وأشارت الهيئة إلى أنه في حال استمر الوضع التشغيلي بهذه الكيفية، فمن المتوقع أن يتأخر وصول المياه إلى مدينة طرابلس لمدة تصل إلى أربعة أيام أو أكثر، إذا لم تحل هذه الإشكالية ويتم تشغيل باقي المضخات.

