نقابة معلمي ليبيا تكرم رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب

منحت النقابة العامة للمعلمين درع الوفاء ووسام الوطنية لرئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب عبد ربه صالح، وذلك تكريما لجهوده في وضع أحكام القانون رقم أربعة لعام ألفين وثمانية عشر، بشأن مرتبات العاملين في قطاع التربية والتعليم،

هذا وقام النقيب العام لمعلمي ليبيا صالح عبد النبي النف رفقة وكيل النقابة ورؤساء نقابات المعلمين في المنطقة الشرقية بتكريم رئيس الديوان بحضور رئيس هيئة المستشارين ومدير عام إدارة الفحص ومراجعة الحسابات العامة ومدير مكتب تقييم الأداء بديوان المحاسبة.

من جهته أكد رئيس ديوان المحاسبة عبد ربه صالح على سير العملية التعليمية والاهتمام بشريحة المعلمين لما لها من أهمية في خلق أجيال المستقبل والاستثمار الحقيقي في الطلاب والطالبات.

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