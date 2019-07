وكيل «داخلية الوفاق» يزور الجزائر لتفعيل التعاون الأمني بين البلدين

المتوسط:

قام وكيل وزارة الداخلية العميد، خالد مازن، والوفد المرافق له والذي ضم عدد من مدراء الإدارات الأمنية بزيارة عمل إلى الجزائر، لبحث سبل تفعيل التعاون الأمني بين البلدين في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتأتى هذه الزيارة المهمة بناءً على ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال زيارة وزير الداخلية المفوض إلى الجزائر بتاريخ 8 يوليو 2019 م بشأن تكليف فريق خبراء من كلا البلدين لمناقشة وتفعيل برامج التعاون الأمني.

وعقد اجتماع بين وكيل وزارة الداخلية والأمين العام لوزارة الداخلية الجزائرية بحضور خبراء البلدين، وتم الاتفاق على إعداد برنامج عمل بشكل عاجل للبدء في برامج التعاون المشترك في مجال التدريب الأمني وكذلك تبادل المعلومات بشكل مباشر بين الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وعلى هامش هذه الزيارة قام الوكيل بزيارة لجهاز المباحث الجنائية الجزائري ومقر قوة العمليات الخاصة بمديرية الأمن الوطني الجزائري.

