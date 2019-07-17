وفد برلماني ينقل رسالة من “حفتر” إلى “ترامب”.. وقوات مصراتة تنسحب.. وموقف دولي جديد

يعتزم وفد من مجلس النواب الليبي زيارة عمل رسمية إلى واشنطن، نهاية الأسبوع الحالي، في مهمة تتضمن نقل رسالة من قائد الجيش، المشير خليفة حفتر، إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب.

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من جهة أخرى دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر والإمارات إلى وقف القتال في محيط العاصمة الليبية طرابلس فورا، معربة في بيان مشترك عن قلقها إزاء استمرار القتال، داعية إلى العودة للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، ومحذرة من أن الجماعات الإرهابية قد تستفيد من الفراغ السياسي في البلاد.

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في شأن ميداني، أعلن الجيش الوطني أن قوات مدينة مصراته الموالية لحكومة الوفاق، سحبت أسلحتها من محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس متجهين لمدينة مصراته. وبحسب بيان للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، سحبت ميليشيات مصراته أسلحتها المخزنة بمدرسة السواني الثانوية إلى الكريمية، ومغادرتهم إلى خارج المحاور عائدين إلى مصراته بعد وصول أنباء على وجود نيّة هجوم للجيش.

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وقال نائب رئيس تحرير بوابة أفريقيا، حسين مفتاح، إن “المتتبع للحالة الليبية يعلم جيدا أن لها أطرافا خارجية وأخرى داخلية”، مشيرا إلى “وجود دور لبعض الدول الكبرى والإقليمية والعربية في حل المسألة والعكس صحيح”.

ويعتقد مفتاح أن “إذا تم إيصال رسالة من قيادة الجيش إلى الرئاسة الأمريكية ستكون واضحة ومحددة وهي أن القوات المسلحة تقود بدور مهم في محاربة الإرهاب ولا يمكن أن تختلف السلطات الأمريكية مع هذا الطرح إن كانت صادقة في محاربة الإرهاب”.

ولفت إلى أن “الموقع الدولي منذ بداية عملية طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، أصابه شيء من الاضطراب وخروج عن المألوف”، موضحا أن “بريطانيا حاولت في مجلس الامن إصدار قرار أو بيان لإيقاف العملية العسكرية لكنها فشل”، مبينا أن “اللافت في الموضوع هو “الاختلاف الغريب في وجهات النظر خاصة لما يعرف بالدول الكبرى”.