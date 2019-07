«اقتصاد الوفاق»: لا يوجد استثناء من الرسم المفروض على النقد الأجنبي

المتوسط:

أكدت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، لكافة الشركات الموردة للمواشي بأنه لا يوجد أي استثناء من الرسم المفروض على النقد الأجنبي في الوقت الحالي.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن المجال مفتوح لتوريد السلع بما فيها الأضاحي لهذا العام، مهيبة بكافة الشركات الوطنية الموردة للمواشي أخذ العلم بذلك واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لتوريد الأضاحي بشكل مباشر وفق التشريعات النافذة.

