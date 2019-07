المتوسط:

التقى وزيـر الـداخلية الـمفوض لحكومة الوفاق الوطني، فـتحي بـاشاغا، مـساء الـيوم الأربـعاء وزيـر الـتخطيط الـطاهر الـجهيمي.

وخـلال الاجـتماع الـذي عـقد بـمقر وزارة الـتخطيط بـطرابلس، تمَّ اسـتعراض الـوضع الأمـني داخـل الـعاصمة طـرابلس ومـناقشة عـدد مـن الـمواضيع الـتي تـهم الـوزارتين، بـالإضـافة إلـى عـدد مـن الـمسائل ذات الاهـتمام الـمشترك.

The post «باشاغا» يبحث مع وزيـر الـتخطيط المواضيع ذات الاهتمام المشترك appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية