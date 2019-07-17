على غرار بنغازي .. دولة رئيس الحكومة المؤقتة يعلن من درنة انطلاق إعادة استقرار المدينة

درنة 17 يوليو 2019 (وال) – أعلن دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأربعاء من مدينة درنة الاستعدادات النهائية لانطلاق إعادة استقرار المدينة على غرار مدينة بنغازي، وذلك خلال جولة أجراها دولته في المدينة رفقة سيادة محافظ مصرف ليبيا المركزي الأستاذ علي الحبري وعدد من مسؤولي الحكومة.

وتفقد دولته أزقة وشوارع وميادين بلدية درنة التي تم تدمير أجزاء كبيرة منها على أيدي الجماعات الإرهابية فترة سيطرتها على المدينة قبل دحرها من قبل القوات المسلحة والشباب المساند لها.

والتقى دولته برئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية، وعدد من مسؤولي القطاعات الخدمية، مؤكدا أنه سيتم التنسيق لتشكيل لجنة لإعادة استقرار المدينة التي عانت من الجماعات الإرهابية، ولافتا إلى أن هذه اللجنة ستعمل على إعادة الاستقرار للبلدية وكذلك ستعمل على صيانة المقار الحكومية والشوارع الحيوية وغيرها.

يشار إلى أن لجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي صدر بخصوصها قرار من قبل فخامة رئيس مجلس النواب، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعميد البلدية. (وال – درنة) ع ع

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