عمليات الكرامة توضح اخر التطورات.. عمليات خاصة في عين زارة وقطع خط إمداد لقوات “جويلي”

أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي أنه وضمن العمليات العسكرية، التي تقوم بها القوات المسلحة، فقد تمكنت من السيطرة على منطقة الزطارنة والتقدم إلى مواقع جديدة.

وأوضح المركز في إيجاز عسكري جديد أن قوة خاصة تمكنت في محور عين زارة القيام بإلتفاف أستطاعت خلاله من تدمير مخزن ذخيرة لقوات الوفاق، وإستهداف عدد من العربات المسلحة.

وأفاد المركز بإستمرار تنفيذ الضربات الجوية على عدد من المواقع والتمركزات التي لازالت تتواجد بها قوات الوفاق في العزيزية، مؤكدةً أن “القوات المسلحة حققت فيها ليلة أمس تقدما سيقطع خط إمدادات قوات “الجويلي”، بحسب الإيجاز.

وأشار المركز إلى أن الضربات الجوية تواصلت على منطقة عمليات غريان، حيث تم أستهداف عناصر مسلحة تابعة لأبو عبيدة الزاوي وإلحاق خسائر كبيرة في المعدات والارواح.

وقال المركز في إيجازه إلى انه تم تدمير رتل مسلح مكون من سبع سيارات في وادي الربيع.

ونوه المركز إلى إستمرار معاناة المواطن في العاصمة طرابلس، بسبب تصرفات المجموعات المسلحة المتعمدة في قطع الكهرباء والمياه والوقود.

وشددت عمليات الكرامة على التأكيد للجميع بعزم القوات المسلحة، على تحرير العاصمة من المجموعات المسلحة المتحكمة في المواطن والتي تعمل على إذلاله وتركيعه، وزيادة معاناته، من أجل بقائها جاثمة على القلوب، رغم رفض الليبيين لها ولكن لا محال من القضاء عليها، وعلى وجودها، حتى تتخلص البلاد من شرهم وشر أعمالهم، بحسب الإيجاز.

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